Natalia Subtil revela que lleva una buena relación con Sergio Mayer Mori por el bien de su pequeña hija.

Natalia Subtil reveló que, tras varios conflictos con Sergio Mayer Mori por los cuidados y manutención de su hija Mila, ambos han decidido llevar una relación unida por el bien de la pequeña.

Al respecto, la modelo detalló que el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori está más al pendiente de su pequeña; incluso, han pensado en hacer algo en conjunto con ella.

“Voy a poner a Mila a grabar una canción, ya estoy escribiendo la canción de los videos que subo que hablan de coronavirus, todo está saliendo de ahí", afirmó.

Al respecto, también apuntó que no le causa problema el hecho de que Sergio Mayer Mori se lleve a la pequeña a lugares lejos de ella y por un largo tiempo.

“Todo bien, cordial, mucho mejor, estoy feliz, acaba de ir con su papá a Cancún, se quedó como tres semanas, tuve tres semanas para mí, pero a la primera semana ya me volvía loca”, dijo.

Sobre las recientes declaraciones que dio su suegra, la actriz Bárbara Mori, quien aseguró que fue infeliz cuando vivió con Sergio Mayer, Natalia Subtil aseguró que no tiene conocimiento de éstas.

“No vi las declaraciones, perdón. No sé, eso fue hace años, todos tenemos el carácter fuerte en algún momento, pero yo no puedo juzgar ni opinar por algo que realmente no viví; además, no es mi asunto y tampoco me quiero meter”, señaló.

Asimismo, confesó que su comunicación con Bárbara Mori es prácticamente nula. “No tenemos comunicación de parte de la abuela, pero nosotras vivimos en nuestra burbujita”, finalizó.