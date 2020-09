Paty Muñoz explota contra Ninel Conde; niega que se haya metido en su relación con José Manuel Figueroa.

La actriz Paty Muñoz fue contundente al responder a Ninel Conde, luego de que ésta asegurara en una entrevista que con ella le fue infiel José Manuel Figueroa cuando eran novios, hace varios años.

Al respecto, la también cantante desmintió los dichos en su contra y aseguró que no acostumbra a hacer ese tipo de cosas: “Yo no le he robado nada, ni a ella ni a nadie, a ninguna mujer, no tengo necesidad… Yo no salgo con señores casados, ni ocupados ni con novia”, afirmó.

En ese mismo sentido, confirmó que salió con José Manuel Figueroa, pero solo como amigos.

Salimos y seguimos siendo amigos, no es mi pareja y nunca lo fue. Salimos un par de veces, pero ella fue más el escándalo que hizo y acomodó las cosas a su conveniencia, para que ahora, veinte años después, sacar la nota

Sobre el hecho de que Ninel Conde la llamó vieja por tener unos años más que el hijo de Joan Sebastian, cuando supuestamente tenían una relación en secreto, Paty Muñoz aseguró que nadie es inmortal y todos envejecemos.

Como si ella tuviera 20 años, ya va para los 50, ¿a poco va a ser inmortal?, todos vamos para el mismo lado

También arremetió contra el ‘Bombón Asesino’ por las cirugías que, según Paty Muñoz, se ha hecho.

Ya que vaya y se quite esos globos tan estorbosos y ridículos que la hacen ver horrible y fea. Ninel llegó a ser, desde mi punto de vista, una de las mujeres más bellas de México, pero cuando se puso los globos, se restiró la cara y engrosó la boca, ya no es Ninel

Por otro lado, Paty Muñoz destacó que está enfocada en temas muy alejados de Ninel Conde.

Yo mis batallas las elijo, ella no es una batalla para mí, yo estoy en otro canal, estoy trabajando, tengo a mi familia conmigo, tenemos cosas diferentes en el corazón y en el alma

