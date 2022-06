Esta fue la última publicación de Shakira con Piqué.

Este sábado se hizo oficial la separación entre Shakira y Gerard Piqué, después de que el futbolista español del FC Barcelona presuntamente le habría sido infiel con una joven rubia de 20 años, así lo confirmó la agencia de la cantante colombiana en un breve comunicado.

“Lamentamos confirmas que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su compresión”, versa la misiva.

Fue así como llegó a su fin una relación de más de 12 años, ya que la pareja se conoció en el año 2010 poco antes de la Copa del Mundo de Sudáfrica, donde ella participó con el tema oficial (Waka Waka) y él fue una de las estrellas que contribuyeron para que España se alzara con el anhelado título.

La pareja conformada por la colombiana y el español era de una las más estables en el mundo de la farándula; sin embargo, también tuvo sus idas y venidas, pero la última vez que se les vio juntos en redes sociales, fue el pasado 14 de febrero, cuando la cantante posteó una imagen con el defensor central del conjunto culé.

En la imagen se puede ver a la pareja muy cariñosa, incluso la colombiana escribió: “Happy Velentine’s Day! (Feliz día de San Valentín!)”.

El último mensaje que Shakira le dedicó a Piqué

La famosa paraje no acostumbraba a compartir muchas fotografías juntos en sus redes sociales, incluso el feed de Instagram de Gerard Piqué está plagado de selfies, mientras que el de la colombiana cuenta con muchos reels y e imágenes donde ella aparece junto a otros famosos.

La última vez que Shakira le escribió un mensaje a Piqué fue para felicitarlo por su carrera como central del FC Barcelona.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, publicó Shakira.