Salen a la luz nuevos mensajes del cantante y actor Xavier Ortiz sobre su esposa, Carisa de León.

Luego de que se dieran a conocer unos audios en los que Xavier Ortiz lamentaba no poder estar junto a su hijo por los problemas que tenía con su exesposa Carisa de León, salieron a la luz las conversaciones que tuvo el exGaribaldi con un amigo, en las que dejó claro que su estado de ánimo no era el mejor.

En un programa de espectáculos de Estados Unidos revelaron las capturas de WhatsApp, mismas que demostraron que el artista vivía una profunda depresión.

Esta es la peor hora del día, cuando estoy solo en casa y tengo chance de pensar, así que ya me voy a la bici. Gracias de verdad hermano, te siento muy cerca y me da mucho gusto porque la última vez que veniste a la cena te sentí muy lejos y me puse muy triste pero te entiendo, mi actitud no ayuda en nada, pero ahora que regreses te prometo ser el de siempre

De la misma manera, Xavier Ortiz le reveló a su amigo su tristeza y molestia porque un banco escrituró su casa a nombre de su expareja, cuando fue él quien la pagó, una situación que confirma que la relación entre los dos era mala.

“El banco escrituró a nombre de los dos para protegerse y no hay nada qué hacer. No me di cuenta”, dijo, “o sea, ¿la casa es de los dos?”, le preguntó su amigo; “sí, yo la he pagado toda”, respondió el exesposo de Patricia Manterola.

Por último, la celebridad le contó a esta persona de confianza que no vería a su hijo en su cumpleaños, porque no quiso desembolsar dinero para pagar unas terapias con su exmujer.

“Hoy cumple años y no sé si Carisa me dejará verlo, estamos en guerra. No (me deja verlo), porque no quise pagar unas terapias que se me hacen una estupidez. Le dije que las pague ella, que yo prefiero llevarme con ese dinero al niño al cine, a los parques, a los juegos, etc.”, finalizó.

