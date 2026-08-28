¡Amor eterno! Mariana Seoane confiesa los sueños que quedaron pendientes con Juan Gabriel
Después de diez años de la muerte de Juan Gabriel, Mariana Seoane confesó qué sueños quedaron pendientes por realizar con Juan Gabriel, su padrino.
A diez años de la partida de Juan Gabriel, quienes tuvieron la fortuna de conocerlo, lo recuerdan como un hombre leal, generoso y protector. Para Mariana Seoane, su recuerdo es un amor eterno que el tiempo no ha logrado apagar. Y es que más que un ídolo, Juan Gabriel fue su padrino y gran amigo y Mariana Seoane confiesa que le quedaron sueños pendientes por cumplir a su lado.