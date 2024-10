¡Olivia Rodrigo y Justin Timberlake en Pa’l Norte! ¡Descubre el cartel completo!

Este martes se dio a conocer el cartel oficial del Festival Tecate Pa’l Norte, uno de los festivales más importantes que se llevan a cabo en nuestro país. ¡Hay artistas para todos los gustos y no dejaron de sorprendernos!

El festival se llevará a cabo el 4, 5 y 6 de abril en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, donde cada año se dan cita miles de personas para escuchar la música de sus bandas favoritas en un escenario inigualable.

Cartel completo del Festival Tecate Pa’l Norte 2025

Para la edición de este 2025, se presentarán en tierras regias más de 150 bandas, y todas estarán en un total de nueve escenarios por las más de 60 hectáreas que recorren el Parque Fundidora.

Dentro de los artistas más destacados que podremos escuchar en el Festival Tecate Pa’l Norte 2025, se encuentran: Olivia Rodrigo, Green Day, Justin Timberlake, Massive Attack, Fall Out Boy, Kings of Leon, Caifanes, Seventeen, Charli XCX, The Chainsmokers, The Black Keys, Garbage, Gesaffelstein, Benson Boone, Parcels, y Alex Lora y El Tri, por mencionar sólo algunos.

¿Cuánto cuestan los boletos para ir a Pa’l Norte 2025?

La venta libre para el Festival arrancará el próximo martes 5 de noviembre en punto de las 14:00 hrs. Y los precios de los abonos irán aumentando conforme vayan pasando de fase a fase, pero para la primera, los precios son:



General: $4,670 pesos

General +: $5,815 pesos

Ascendente: $7,435 pesos

VIP: $9,800

No te pierdas: Shakira no invitó a Ángela Aguilar a su fiesta de “Soltera”, ¿por qué?

Olivia Rodrigo lleva su música a México

Aunque mucho se rumoró que Olivia Rodrigo llevaría la música de su ‘Guts World Tour’ a tierras aztecas, lo cierto es que se dio por terminada la gira sin que la cantante pisara nuestro país, y aunque se dice que se podrían abrir nuevas fechas para que llegue a Latinoamérica, lo cierto es que no hay nada oficial hasta ahora.

Sin embargo, con el lanzamiento del cartel del Pa’l Norte 2025, los fanáticos de Rodrigo han enloquecido y no se han hecho esperar sus comentarios ansiosos por comprar boletos para ver a la cantante finalmente en México.

Te puede interesar: ¡Temen por la salud de Luis Miguel tras cancelar conciertos!