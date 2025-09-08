inklusion logo Sitio accesible
¿Cantos celestiales? ¡El padre José de Jesús Aguilar participará en La Academia VLA, segunda temporada!

TV Azteca

El padre José de Jesús Aguilar, también conocido como ‘padre gomitas’, se ha destapado como el quinto participante de La Academia VLA, segunda temporada. No te pierdas el gran estreno este 12 de septiembre 2025 en Venga La Alegría. ¡Así recibió la noticia!

La Academia VLA
