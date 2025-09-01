¡Cuidado! Estos son los riesgos de utilizar la pastilla del día siguiente en la adolescencia
La ginecóloga, Dra. Julie Salomón, despejó todas las dudas sobre la pastilla del día siguiente y aclaró los riesgos de su uso durante la adolescencia.
TV Azteca
¿Cómo se utiliza la pastilla del día siguiente? ¿Cuál es el riesgo de su uso? ¿Qué tan seguido se debe utilizar? La ginecóloga, Dra. Julie Salomón, despejó todas las dudas sobre la pastilla del día siguiente y aclaró los riesgos de su uso durante la adolescencia.
