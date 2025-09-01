inklusion logo Sitio accesible
¡Cuidado! Estos son los riesgos de utilizar la pastilla del día siguiente en la adolescencia

La ginecóloga, Dra. Julie Salomón, despejó todas las dudas sobre la pastilla del día siguiente y aclaró los riesgos de su uso durante la adolescencia.

TV Azteca

¿Cómo se utiliza la pastilla del día siguiente? ¿Cuál es el riesgo de su uso? ¿Qué tan seguido se debe utilizar? La ginecóloga, Dra. Julie Salomón, despejó todas las dudas sobre la pastilla del día siguiente y aclaró los riesgos de su uso durante la adolescencia.

