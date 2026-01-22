¿Peligros en videojuegos? Esto es lo que debes saber sobre Roblox, Minecraft y otros juegos en línea

¡Atención, papás y mamás! Si tus hijos suelen jugar videojuegos podrían estar expuestos a diversos peligros. Así lo explicó Sandra Muñoz, especialista en delitos cibernéticos, y puntualizó sobre la reciente historia que sucedió alrededor de Roblox. ¿Qué peligros existen en los juegos en línea? ¿Qué hacer ante estos peligros? ¿Existe una edad ideal para videojuegos en línea? Toma nota y comparte.