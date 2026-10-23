Venga La Alegría | Programa 23 de octubre 2026 Parte 2 | Azalia y Rafa se salen de control en La Granja VIP y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de octubre 2026, parte 2: El fuerte pleito de Azalia y Rafa y lo más destacado de La Granja VIP del 22 de octubre 2026, las Huellitas Informativas con Lauro y repasamos lo más destacado del Exatlón. También, Sergio Sepúlveda respondió lo que Los Niños Preguntan y todo sobre Slava’s Snowshow en México. Además, jugamos Sin Palabras y Los Juegos de Venga. ¡Venga La Alegría!