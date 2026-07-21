Venga La Alegría | Programa 21 de julio 2026 Parte 1 | La ‘Ley Dafne’, Tom Holland y Zendaya en la CDMX y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 21 de julio 2026, parte 1: El padre de Ana Bárbara habla fuerte sobre las polémicas de la cantante con su familia, exigen justicia para Dafne Quintos, la diarrea explosiva que alerta en Estados Unidos, la visita de Tom Holland y Zendaya a la CDMX, amonestaciones y expulsiones en la intimidad y la receta de alitas en salsa tailandesa.

También, Cruz Martínez reacciona al supuesto embarazo de Melenie, Julio César Chávez se pronuncia sobre la bioserie de su hijo y un innovador tratamiento para perfilado y pigmentación de labios. Además, los mejores momentos de MasterChef 24/7, la presentación del libro ‘Esto no es amor’ y jugamos ¿Qué Es Eso? ¡Venga La Alegría!