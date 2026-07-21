Venga La Alegría | Programa 21 de julio 2026 Parte 2 | La celebración de El Día Mundial del Perro, el estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 21 de julio 2026, parte 2: Cristián de la Fuente considera peligroso revelar sus cifras de pensión e indemnización, Aislinn Derbez revela cómo pudo llevarse bien con Mauricio Ochmann tras su divorcio y celebramos el Día Mundial del Perro con una pasarela de lomitos, perritos en adopción y conocimos a Halley y su labor de rescate.

También, Malleza sacó sus mejores pasos en Gánale al Capi, el reportaje de Samantha Núñez, los mejores momentos del estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas y las confesiones de ¿Usted Qué Haría? Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!