¿Por qué Mauricio Barcelata no está en Venga La Alegría este 12 de febrero? Esta es la verdad de su ausencia

Mauricio Barcelata es una parte muy importante de la familia Venga La Alegría, que destaca por su ecuanimidad, buen humor y carisma. Probablemente notaste que el conductor no se encuentra en el programa matutino este 12 de febrero de 2026 y aquí te lo revelamos.

Como compartió en sus redes sociales, Mauricio se encuentra disfrutando de unas vacaciones en un destino de playa y próximamente se reintegrará lleno de energía a Venga La Alegría. Su aparición más reciente fue el 9 de febrero, y se ha ausentado los días 10, 11 y 12 de febrero.

Mauricio Barcelata presume vacaciones en sus redes sociales

El conductor ha estado compartiendo en Instagram algunas imágenes de sus vacaciones a un destino tropical. En una de sus historias más recientes se encuentra tomando un café frente a dos kayaks, con vista panorámica hacia un crucero. "Haciendo las paces conmigo, con la vida y sus lugares", escribió.

Mauricio Barcelata no especifica en dónde se encuentra vacacionando pero, a juzgar por sus publicaciones, se encuentra en un importante destino que recibe cruceros casi todos los días. En algunas de sus selfies y videos está navegando a bordo de un yate y gozando una fogata a la orilla del mar. "Les diría que me la estoy pasando mal pero mentiría", dijo también.

Entre los compañeros de trabajo que ya reaccionaron a las publicaciones de Mauricio están Kike Mayagoitia y el chef Rahmar Villegas, quien bromeó con uno de los mensajes que escribió el conductor.

Mauricio Barcelata forma parte de Venga La Alegría desde principios de 2023. Actualmente comparte pantalla de lunes a viernes con Luz Elena González, Tábata Jalil, Kristal Silva, Flor Rubio, Viviann Baeza, Kike Mayagoitia, "El Capi" Pérez, Sergio Sepúlveda y Ricardo Casares. En este