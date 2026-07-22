¿Kristal Silva está fuera de Venga La Alegría? La verdadera razón de su ausencia

Este miércoles 22 de julio, los fans de Venga La Alegría han notado un importante cambio: entre los conductores del programa no está Kristal Silva. Y, aunque sin duda esta ausencia causa inquietud de primer momento, en realidad la razón es muy simple: la querida exreina de belleza se encuentra de vacaciones en Europa, en un merecido descanso tras participar en la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A través de Instagram, Kristal Silva ha mostrado fotos y videos de las experiencias que está viviendo en Grecia. Ha estado ante las panorámicas más impresionantes de Atenas, con algunas de las costas más bellas del Mediterráneo y también monumentos tan significativos como El Partenón.

Junto con Kristal Silva y su esposo, Luis Ángel, viaja un grupo de amigos que incluye al chef Ismael Zhu. El emblemático ganador de MasterChef México también ha estado compartiendo parte de su experiencia durante el viaje.

Así conmemoró Kristal Silva el final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Antes de emprender el viaje a Grecia, Kristal Silva apareció en una publicación de Instagram compartida por Vanessa Claudio, en la que se conmemoró la experiencia que tuvieron en el evento deportivo que hizo historia en nuestro país.

"Compartir esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ con mujeres tan talentosas, fuertes y apasionadas fue, sin duda, una gran experiencia", escribió la conductora de Al Extremo. "Más que una cobertura, fueron momentos, aprendizajes, risas y recuerdos que me llevo para siempre".

En su publicación Vanessa no solo etiquetó a Kristal Silva sino a sus compañeras de cobertura, como Renata Ibarrarán y Guillermina Leissa. Hicieron un clip en el que juntan sus manos para celebrar lo que vivieron.

Los cambios en Venga La Alegría este 22 de julio

Además de que Kristal Silva se tomó algunos días de vacaciones, Sergio Sepúlveda se encuentra disfrutando un merecido descanso y este miércoles no está en el programa.

Cabe recordar que Viviann Baeza no está actualmente en Venga La Alegría porque se encuentra participando como una sobreviviente de Survivor México La Reliquia En Llamas. Los conductores del programa matutino, incluyendo a Kristal Silva, Flor Rubio y Kike Mayagoitia, han externado su apoyo para Viviann y continuamente le han echado porras desde que comenzó el reality show.

Este miércoles 22 de julio, Venga La Alegría cuenta con la participación de Leslie Gallardo como conductora invitada. También Los Destrampados, Oskarín y Joss, se encuentran en el programa.

