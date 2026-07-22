5 ideas para decorar tu cuarto con Bluey sin gastar mucho
No se requiere de mucho dinero para hacerle cambios al dormitorio, pues para ello solo necesitarás materiales baratos
Bluey se convirtió en una de las series infantiles más importantes del mundo, debido a que cautivó tanto al público de los pequeños como al de los adultos. Es por ello que en este artículo traemos para ti esas 5 ideas para decorar tu cuarto sin gastar mucho, ya sea para ti o para tu hijo, al que le puedes festejar su cumpleaños con estas piñatas de KPop Demon Hunters.
Debido a su gran éxito, Bluey entró al mercado con libros, juguetes, ropa y artículos para el hogar oficiales. Sin embargo, no es necesario adquirir productos exclusivos para crear un espacio inspirado en los personajes. Estas opciones son económicas y aprovechan materiales fáciles de conseguir, al igual que estas manualidades que puedes hacer en casa para regalar si te invitan a un Baby Shower.
Las 5 ideas para decorar el cuarto de Bluey
1. Láminas decorativas impresas: Puedes optar por imágenes oficiales, para después colocarlas dentro de marcos económicos; y así renovar la pared sin realizar modificaciones. Antes de imprimir cualquier imagen, se debe verificar que provenga de materiales con autorización para uso personal y no comercial.
2. Banderines de papel o cartulina: Puedes hacerla con los colores característicos de los personajes principales de Bluey: azul, naranja, crema y celeste. Este tipo de decoración requiere pocos materiales y puede colocarse sobre la cabecera, una repisa o una ventana.
3. Cojines lisos: En lugar de comprar almohadas nuevas, basta con cambiar las fundas por modelos en azul marino, celeste, naranja o beige. Sustituir las fundas es una de las formas más económicas de modificar el diseño del dormitorio.
4. Repisa con libros y figuras relacionadas: Organizar estos artículos junto con plantas pequeñas o marcos sencillos crea un buen diseño en el dormitorio.
5. Frascos organizadores personalizados: Estos recipientes sirven para guardar lápices, colores, brochas o accesorios pequeños sin invertir mucho dinero. Puedes decorarlas de Bluey mediante etiquetas impresas o hechas por ti mismo.