Ideas DIY: Cómo hacer una mesa auxiliar moderna y funcional con neumáticos usados y cuerda de yute

Los materiales y objetos en desuso pueden adquirir una nueva oportunidad en la vida y somos nosotros los encargados de dársela. Son el reciclaje y la reutilización los procesos que lo permiten y, si le sumamos imaginación, estaremos incursionando en las populares ideas DIY.

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Las ideas DIY hacen referencia a la frase “hazlo tú mismo” y es un movimiento que invita a crear con nuestras propias manos diferentes objetos de decoración y con funcionalidades particulares. En este marco, a continuación se detallan 3 ideas muy creativas que permiten crear una mesa auxiliar con neumáticos usados y yute.

¿Cómo hacer una mesa auxiliar?

Para poder hacer una mesa auxiliar moderna y funcional hay que reunir una serie de materiales para luego poder comenzar con el paso a paso.

Materiales



1 neumático usado: Preferiblemente de auto o camioneta mediana (limpio y seco).

Cuerda de yute o sisal: Aproximadamente 50 a 60 metros (espesor recomendado: 8 mm a 10 mm).

2 discos de madera (MDF o pino): Del mismo diámetro que la abertura central del neumático (o de la circunferencia total si deseas que cubra todo el borde superior e inferior).

Patas de madera o metálicas (opcional): 3 o 4 patas estilo hairpin o cónicas de pino (15-20 cm de alto) con sus respectivas bases e inclinadores.

Pistola de silicona caliente y abundante repuesto de barritas (o adhesivo de contacto fuerte).

4 a 6 tornillos autorroscantes y arandelas.

Taladro con broca para madera/metal.

Barniz transparente (mate o satinado): Para proteger la cuerda y facilitar la limpieza posterior.

Paso a paso



Lava en profundidad el neumático con agua, detergente fuerte y un cepillo para eliminar restos de grasa y tierra. Déjalo secar completamente al sol. Coloca uno de los discos de madera sobre la parte superior del neumático y el otro en la parte inferior. Con el taladro, haz entre 3 y 4 agujeros atravesando la madera y la goma del neumático. Asegura los discos ajustando los tornillos con arandelas.

De neumático usado a mesa auxiliar

Esta idea DIY, como se mencionó anteriormente, no solo requiere de neumáticos viejos para su ensamblaje, sino que lleva un revestimiento con cuerda de yute. La guía para hacer esta parte del proceso se detalla a continuación:

