Aislinn Derbez responde a rumores de reconciliación con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez fue cuestionada en el aeropuerto sobre los rumores de una posible reconciliación con Mauricio Ochmann, luego de que ambos fueran vistos juntos durante un viaje a Italia. Entre risas, la actriz evitó confirmar un regreso sentimental y señaló que las especulaciones incluso representan una buena promoción para la película que protagonizan juntos. Además, habló sobre el proceso que ha vivido tras la muerte de su madre.