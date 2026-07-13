Jorge D’Alessio rompe el silencio sobre su vida amorosa tras su divorcio con Marichelo

Jorge D’Alessio fue abordado por la prensa en el aeropuerto, donde habló por primera vez sobre los rumores de una presunta nueva relación sentimental. El actor negó tener pareja y explicó que las imágenes en las que fue captado con una mujer corresponden a una salida entre amigos. Además, aseguró que mantiene una relación cordial con su exesposa, Marichelo Puente.