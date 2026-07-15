¿Cómo tomar las mejores decisiones en pareja por el bien de tu economía y estabilidad emocional? Lo que debes saber de la infidelidad financiera y digital

¿Sabes cuánto gana tu pareja? ¿Toman juntos las decisiones financieras en casa? Mauricio Barcelata platicó con la hipnoterapeuta Tania Veldi sobre la infidelidad financiera y la infidelidad digital. ¿Qué es la infidelidad financiera? ¿Qué se entiende por infidelidad digital? Tania Veldi profundizó sobre la importancia de la comunicación en temas financieros en las parejas y explicó cuáles son las señalas que revelarían que estás faltando a tu relación de pareja.