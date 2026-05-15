Venga La Alegría | Programa 15 de mayo 2026 Parte 2 | El primer participante de MasterChef 24/7, el cuarto programa de Miss Alegría y mucho más
Jugamos Sin palabras con punto doble, conocimos al primer participante de MasterChef 24/7 y todas las emociones de Miss Alegría: eliminadas, reporteras y más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 15 de mayo 2026, parte 2: Jugamos Sin palabras con punto doble y conocimos al primer participante de MasterChef 24/7. Además, todas las emociones de Miss Alegría: eliminadas, reporteras y lo que se vivió en el cuarto programa.