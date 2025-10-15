Venga La Alegría | Programa 15 de octubre Parte 1 | Cazzu conquista el Auditorio Nacional y Paty Navidad defiende a Belinda

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 15 de octubre 2025, parte 1: La inolvidable noche de Cazzu en el Auditorio Nacional, Enrique Guzmán habla del estado de salud de su hija Alejandra, Maribel Guardia revela qué prenda no se quita de Julián Figueroa, Paty Navidad defiende a Belinda, Marcos Valdés arremete contra Yolanda Andrade y Paty Manterola habla de los ex Garibaldi. Además, lo más destacado del Exatlón, todo sobre la matriz dérmica y las reconstrucciones de las mamas y mucho más.