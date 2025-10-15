Muere fisicoculturista a sus 42 años después de ser hospitalizado: ¿quién era?

Varinder Singh Ghuman fue un reconocido fisicoculturista, quien en la India era reconocido por su amplia carrera deportiva y por ser un famoso actor, logrando un gran reconocimiento en la farándula de su país. En el 2009 obtuvo el título de Mr. India.

Lamentablemente, se anunció su muerte a sus 42 años después de ser hospitalizado. Ante su repentina muerte han surgido muchas interrogantes sobre cómo ocurrieron los hechos. Es así que te explicaremos toda la información que se sabe sobre el deportista, detalles que los medios locales han compartido.

¿De qué murió Vandir Singh Ghuman?

Vandir Singh Ghuman, murió a sus 42 años. Dentro de la información que se sabe del fisicoculturista, se sabe que su deceso ocurrió después de ser hospitalizado, debido a que el deportista había acudido al centro de salud para hacerle una intervención por un dolor que sentía.

Durante la operación, el 9 de octubre, el deportista sufrió un paro cardíaco, aunque al inicio fue posible reanimarlo, no fue posible salvarlo después de un segundo infarto. Siendo una noticia terrible para sus familiares y conocidos seguidores. El 10 de octubre se realizó la ceremonia funeraria.

¿Cómo fue la última publicación del fisicoculturista?

Antes de morir, a sus 42 años, el fisicoculturista Vandir Singh Ghuman, había dejado una última publicación en sus redes sociales, en donde dejaba en claro su ingreso al hospital para tratar la lesión que le provocaba dolor. Al darse a conocer su deceso después de ser hospitalizado, fueron varios usuarios que en redes sociales, lamentaron su muerte, y enviaron mensajes de condolencias.

Entre los internautas ha surgido un fuerte debate, donde los fisicoculturistas son sometidos a rutinas muy exigentes para hacer crecer sus músculos a dimensiones exorbitantes, en especial ante una serie de fallecimientos en deportistas de ese rango.

Hasta el momento, se desconoce qué provocó su infarto. Dentro de las teorías que se han dado a conocer, algunas personas especulan que su fallecimiento pudo ser atribuido a su dieta, puesto que era completamente vegana, pero por ahora es solamente una hipótesis.