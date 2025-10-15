Con solo 8 ingredientes prepara un delicioso relleno de fresas con crema para tu pan de muerto
Te compartimos una sencilla receta de relleno de fresas con crema para tu pan de muerto. ¡Te va a quedar delicioso!
Llegó el otoño, la temporada favorita de muchos por diferentes razones como comer todas las variedades posibles de pan de muerto. Si estás entre esas personas, hoy te tenemos una receta que realmente vas a disfrutar: un delicioso relleno de fresas con crema para tu pan de muerto.
Receta de relleno de fresas con crema para tu pan de muerto
De acuerdo con una receta recomendada por Nestlé, estos son los ingredientes que necesitas.
- 2 y media tazas de fresas, desinfectadas y cortadas en cuartos.
- 1 paquete de queso crema.
- Media taza de crema para batir.
- 1 lata de media crema.
- Media cucharadita de canela.
- Media taza de chispas de chocolate.
- Media taza de almendras fileteadas.
- 1 bolsita de leche condensada.
Preparación
1. Prepara la crema
Debes mezclar la media crema, el queso, la leche condensada y la canela hasta que se integren por completo. Cubre con un plástico adherente y refrigera por 20 minutos.
2. Rellena
Ahora tienes que rellenar tus piezas de pan de muerto con la mezcla. Añade fresas frescas, chispas de chocolate y almendras.