Venga La Alegría | Programa 16 de enero 2026 Parte 2 | Las sorpresas del cierre de La Parranda Tour, el Desafío VLA y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 16 de enero 2026, parte 2: Todo sobre el cierre de La Parranda Tour de Perdidos de Sinaloa y Alta Consigna en la Arena CDMX y el resumen más completo del Exatlón. Además, jugamos Guerra de Palabras, Sin Palabras y el Desafío VLA. También presentamos los reportajes de Lorena Della, nos deleitamos con ‘El Príncipe de la Calle’ y Sergio Sepúlveda respondió en Los Niños Preguntan. ¡Venga La Alegría!