Por exceso de velocidad, terminó volcado en la México - Toluca, ¿cuántos heridos hubo? Este es el reportaje de ‘El Diablo’ Becerril
Un conductor iba a exceso de velocidad y se volcó, esto en el kilómetro 29 + 500 de la carretera México - Toluca, el reportaje completo con ‘El Diablo’ Becerril.
Jorge ‘El Diablo’ Becerril se dio a la tarea de ir a la carretera México - Toluca después de que se diera el reporte de que un vehículo a exceso de velocidad de volcara, afortunadamente no hubo heridos pero la circulación de la carretera se vio severamente afectada.