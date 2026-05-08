Venga La Alegría | Programa 8 de mayo 2026 Parte 1 | ¡Todas las sorpresas del especial del Día de las Madres!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de mayo 2026, parte 1: Eduardo Yáñez rompe el silencio sobre la prensa y el caso del celular, el abogado de Gabriel Soto lanza un ‘dardo’ a Laura Bozzo, el imperdible Challenge, los deseos que se le concedieron a tres mamás, el reportaje de Víctor Landeros y deliciosos platillos a la parrilla para celebrar este Día de las Madres. Además, la enternecedora historia de la Carta a Mamá y todas las sorpresas del Festivalito celebrando el Día de las Madres. ¡Venga La Alegría!