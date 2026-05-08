Al Extremo | Programa 08 de mayo del 2026

Disfruta de Al Extremo, con el programa completo del 8 de mayo del 2026, en donde a través de los reportajes de Alejandra Carvajal y Jorge ‘El Diablo’ Becerril conocimos cosas como el entrenamiento de los caninos para la Cruz Roja, y un accidente que suscitó en la carretera México - Toluca. También el chef Rahmar nos contó más sobre la morcilla o moronga, para que conociéramos su origen y cómo es la mejor manera de prepararla.