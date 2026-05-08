Miss Alegría: Paola, Michelle y Fernanda buscan librar la eliminación

Este 8 de mayo Paola, Michelle y Fernanda, nos deleitaron con sus voces en el reality más tierno de la televisón, pero el camino de una de ellas estaría por llegar a su fin. ¿Será que la producción accede a la petición de Lola Cortés? ¿Quiénes serán las nuevas nominadas? ¡No dejes de apoyar a tu participante favorita!