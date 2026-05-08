Alejandra Carvajal visitó la Cruz Roja, y conoció a uno de los héroes del equipo: los perritos rescatistas
Alejandra Carvajal se dio a la tarea de visitar la Cruz Roja para conocer cómo es el entrenamiento de los caninos para que estos se conviertan en rescatistas.
Nuestra querida Alejandra Carvajal visitó una de las bases de la Cruz Roja para conocer cómo se lleva a cabo el entrenamiento de los perritos que se convierten en rescatistas, y nos explica cómo es que su papel es tan vital al momento de que los paramédicos acuden a salvar vidas.