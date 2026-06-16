Venga La Alegría | Programa 16 de junio 2026 Parte 1 | La euforia del fútbol, Lis Vega termina con Ryan Hoffman y el caso de Pablo Lyle
Pasa una mañana increíble al lado de los conductores de Venga La Alegría, quienes nos tienen lo último de las noticias del espectáculo, tips de belleza, salud y mucho más.
Pablo Montero habla acerca de que no fue invitado al primer disco en homenaje a Vicente Fernández, pero podría participar en la segunda edición. Lis Vega habla de su ruptura con “Rayito”, Ryan Hoffman y deja entrever que posiblemente existió una infidelidad. En Ponte Bonita, Kristal Silva y un experto en tratamientos capilares nos hablaron sobre un procedimiento para evitar la caída del cabello. ¿Te perdiste el 24/7 de MasterChef? Tenemos el resumen de TODO lo que ha pasado en las últimas horas.