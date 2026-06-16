Flor arrasa en el reto exprés de MasterChef 24/7 y sorprende a todos con sus habilidades de carnicería (VIDEO)

Para triunfar en MasterChef 24/7 cocinar bien no es suficiente, hay que saber manejar cualquier ingrediente para poder incluirlo en las preparaciones de forma correcta. Y una de las que está demostrando ser una cocinera “todoterreno” es Flor, quien ganó el reto exprés que organizó la Chef Isabel Carvajal para que se pudiera llevar el poder del sabotaje. Así que en cuestión de minutos, superó a Pablo, Diego, Julio y Jazmín en la misión de vísceras.

