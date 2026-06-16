uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Laura León confirmaría que Alicia Villarreal se convertiría en abuela pronto

Laura León asegura que ve a Alicia Villarreal más contenta que nunca y habla sobre los rumores que hay en torno a que la “Güerita consentida” se convertirá en abuela.

Después de los rumores que han existido en torno a un posible embarazo de Melenie Carmona, hija de Arturo y Alicia Villarreal, Laura León le mandó un par de consejos a la intérprete de “Insensible a ti” y habló sobre la gran bendición que es para ella ser abuela.

Videos