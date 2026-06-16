Laura León confirmaría que Alicia Villarreal se convertiría en abuela pronto
Laura León asegura que ve a Alicia Villarreal más contenta que nunca y habla sobre los rumores que hay en torno a que la “Güerita consentida” se convertirá en abuela.
Después de los rumores que han existido en torno a un posible embarazo de Melenie Carmona, hija de Arturo y Alicia Villarreal, Laura León le mandó un par de consejos a la intérprete de “Insensible a ti” y habló sobre la gran bendición que es para ella ser abuela.