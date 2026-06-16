¿Importa la menstruación a la hora de tener relaciones sexuales?
La sexóloga, Ana Franco Márquez nos habla sobre el tema de tener relaciones sexuales durante el periodo de la menstruación.
En esta emisión de Mesa de Sexo, Ana Franco respondió nuestras dudas; desde sí puedes quedar embarazada si tienes relaciones sin protección durante el periodo, hasta las posibles infecciones que se pueden transmitir. La sexóloga también nos explica si es verdad que el sexo ayuda a las mujeres a calmar los dolores menstruales.