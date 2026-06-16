Diego fue el ganador del Pin del Chef en MasterChef 24/7 y podrá entregarle el mandil negro a un compañero
Julio se molestó con Antrax por aconsejar a Ixdit sobre el último reto: “Vamos a molestar un poquito más por ahí y a ver quien aguanta más”.
Antrax decidió hablar con Julio para aligerar las diferencias; sin embargo Carmen y Michelle no dudaron en meterse y crearon más controversia entre ambos. Los conductores de Venga La Alegría concuerdan en que Carmen tiene diversas tácticas que le han funcionado dentro de MasterChef 24/7. Michelle y Lancer ya no ocultan su romance y se dejan ver frente a todo y a las cámaras muy enamorados.