EXCLUSIVA: Andrew Stanton, director de Toy Story 5 habla del trabajo de Bad Bunny y Taylor Swift en la película

Ricardo Casares habló en exclusiva con Andrew Stanton, quien habló acerca de cómo ha sido trabajar en las 5 películas de Toy Story y las diferencias que existen gracias a la tecnología. Andrew confesó que se enteró de que Bad Bunny es fan de la saga, es por eso que le hicieron la invitación para participar con un cameo en el doblaje de la película.