El consejo de la Chef Lili Cuéllar para deshacerse de los grumos en la crema pastelera

La Chef Lili Cuéllar, experta en pastelería y “Maestra del fuego” de MasterChef 24/7, impartió este jueves una clase sobre repostería internacional. Entre los consejos que le dio a los cocineros, explicó que la mejor forma de deshacerse de los grumos en la crema pastelera es pasarla por un colador, aunque aclaró que no se trata de lo ideal, ya que esta preparación debe quedar tersa desde un inicio.