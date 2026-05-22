Venga La Alegría | Programa 22 de mayo 2026 Parte 1 | Las nuevas acusaciones que enfrenta Luis Miguel, el altercado de Lancer y Claudia Lizaldi en MasterChef 24/7 y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 22 de mayo 2026, parte 1: La empleada que acusa a Luis Miguel por despedirla sin liquidación, la reacción de Fher al enterarse que se coló en el nuevo disco de Dua Lipa, Paty Cantú alzó la voz por la salud mental, Xavi reacciona a los cuestionamientos por su supuesto romance con la hija de ‘El Canelo’, El Challenge y la receta de chicharrón de rib eye.

Además, los avances del caso de Blanca Adriana tras encontrar su cuerpo sin vida, ideas de vestidos góticos, el arribo de José Manuel Figueroa a la audiencia por la herencia de Joan Sebastian, jugamos 5 X 3 y los mejores momentos de MasterChef 24/7, incluyendo el altercado de Lancer con Claudia Lizaldi y el ataque de ansiedad que sufrió Michelle.