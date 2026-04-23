Venga La Alegría | Programa 23 de abril 2026 Parte 2 | Lo mejor de Exatlón México, el Sin Palabras y Flor Rubio lo dio todo en “Desconectados”

Conoce a más de las pequeñas que lograron entrar al reality más tierno de la televisión “Miss Alegría” y no te pierdas el gran estreno el día de mañana. El día de hoy nos acompañó uno de los mejores cantautores de México, Gustavo Lara y nos deleitó con su increíble voz. Lambda García habla sobre su estado de salud, tras someterse a una cirugía de columna.