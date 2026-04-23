Venga La Alegría | Programa 23 de abril 2026 Parte 2 | Lo mejor de Exatlón México, el Sin Palabras y Flor Rubio lo dio todo en “Desconectados”
Flor Rubio nos sorprendió en el juego “Desconectados” ¡No se le va ni una! ¿Qué pasó en Exatlón México? Entérate de todo lo que pasa en la recta final del programa.
Conoce a más de las pequeñas que lograron entrar al reality más tierno de la televisión “Miss Alegría” y no te pierdas el gran estreno el día de mañana. El día de hoy nos acompañó uno de los mejores cantautores de México, Gustavo Lara y nos deleitó con su increíble voz. Lambda García habla sobre su estado de salud, tras someterse a una cirugía de columna.