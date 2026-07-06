“Cuando te confías, luego salen mal las cosas”, Diego se sincera tras su eliminación de MasterChef 24/7
¿Se confió? ¿Qué fue lo que llevó a Diego a ser eliminado de MasterChef 24/7? ¿A quién extrañará más? ¡Revive los mejores momentos del 5 de julio 2026!
Aunque se perfilaba para competir entre los mejores, terminó el sueño para Diego en la cocina más famosa de México. ¿Qué fué lo que falló con el pescado? Además de Lancer, ¿Diego se lleva a más amigos de MasterChef 24/7? Esto fue lo que nos reveló el reciente eliminado del reality culinario.