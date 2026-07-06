Carmen reacciona al shippeo de Michelle y Lancer en MasterChef 24/7: “Si supiera todo lo que hablábamos de él”

El shippeo de “Lanchelle” en MasterChef 24/7 pasó de ser el favorito entre sus amigos a causar varios problemas. Y es que además de que Luis está molesto porque todo el tiempo invaden su cama y no lo dejan descansar bien, Carmen admitió que no se esperaba este romance, pues poco antes a ella y a Michelle les caía mal Lancer, por lo que no comprende muy bien en qué momento pasó de que hablaran mal de él a estar flechada con el polémico cocinero.