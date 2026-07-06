Famosos vibraron con el México vs. Inglaterra; Angélica Rivera, Sofía Castro y más se sumaron a la fiesta mundialista

La emoción por el encuentro entre México e Inglaterra reunió a diversas personalidades del espectáculo en las inmediaciones del estadio. Entre ellas estuvieron Angélica Rivera y su hija Sofía Castro, quienes llegaron poco antes del inicio del partido, así como Shanik Aspe y su esposo Mauricio. Ariadne Díaz relató la complicada travesía que vivió para llegar al recinto debido a la gran afluencia de aficionados, mientras otros famosos expresaron su apoyo incondicional a la Selección Mexicana.