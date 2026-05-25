Venga La Alegría | Programa 25 de mayo 2026 Parte 1 | El Capi celebra el título del Cruz Azul, lo que reveló el primer eliminado de MasterChef 24/7 y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 25 de mayo 2026, parte 1: El Capi celebra el título del Cruz Azul, Maribel Guardia toma medidas tras dejar de ser tutora de su nieto, destituyen a Erika Alonso como albacea de la fortuna de Joan Sebastian y José Manuel Figueroa lo celebra, lo que dicen los especialistas del efecto espejo en las parejas amorosas y la receta de longaniza con papas en salsa morita.

También, Paco de la O estalla por las acusaciones de presunta violencia, espectaculares prendas de diseño y el último adiós a Blanca Adriana, explicado Con Peras y Manzanas. Además, el reportaje de Víctor Landeros, el resumen de MasterChef 24/7 del 24 de mayo 2026 y lo que soltó el primer eliminado del reality. ¡Venga La Alegría!