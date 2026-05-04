Abogada de Paulina Rubio expone a Colate por defender el robo que su hijo cometió y no castigarlo

Desde la Corte Familiar en Miami, Estados Unidos, los abogados de Paulina Rubio y Nicolás Colate quienes estan llevando el caso de la custodia definitiva para determinar quien será el tutor legal de su hijo Andrea Nicolás expusieron las razones por las que no deberían estar al cuidado de otro. Entre los argumentos con la abogada de Colate destacaron que el menor no la pasa bien en Miami con su mamá debido a que hay agresiones fisica, mientras que la abogada de Paulina indicó que resientemente el menor cometió robo en un supermercado y el papá no tuvo la capacidad para regañarlo, sino al contrario lo defendió.