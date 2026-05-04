La creatina y sus beneficios metabólicos y neurológicos ¿Cómo funciona?
La creatina es un compuesto formado por varios aminoácidos que tienen grandes beneficios para la salud en el día a día.
El doctor Ernesto Cárdenas Gómez, especialista en medicina funcional y regenerativa, estuvo en esta emisión de “En Buenas Manos” para hablarnos sobre la creatina y cómo nos puede ayudar. La creatina se puede usar como suplemento para las personas que hacen ejercicio, pero también en la parte médica para mejorar el metabolismo, conoce más del tema.