“No hay excusas": La Chef Lili le informa a Ixdit que debe cumplir un castigo en MasterChef 24/7 por esta razón (VIDEO)

Ixdit fue elegida por Ramahá para acompañarla a cumplir el castigo que recibió por su mal desempeñó en la gala del martes, sin embargo la cocinera no se presentó a elaborar los fondos en la cocina oculta. Por esa razón, después de la clase de la Chef Lili Cuéllar, la “Maestra del fuego” de MasterChef 24/7 le informó a la veracruzana que debía cumplir con una sanción, que era quedarse a limpiar y lavar los trates. “No hay excusas”, precisó la experta en repostería.