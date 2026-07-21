¡Justicia para Dafne! Marchan por las calles de Ciudad Madero por la joven fallecida

Familiares y amigos de Dafne Quintos, exalumnos y ciudadanos, marcharon por las calles de Ciudad Madero para exigir que se castigue a los responsables de su muerte. La madre de la joven fallecida reveló que buscará que el caso sea investigado como feminicidio, pues recibió el cuerpo con huellas de violencia y en terribles condiciones; además, buscará impulsar la nueva ‘Ley Dafne’.

Por otro lado, descartan que la lechuga mexicana sea la causante de la diarrea explosiva que mantiene en alerta a las autoridades de Estados Unidos. Aquí toda la información.