Los estragos de la granizada en la México Toluca, la mujer armada con cuchillos en Times Square y más, explicado Con Peras y Manzanas

Las imágenes de una pipa de agua que impactó a un automóvil en el Estado de México, la camioneta que embistió dos veces a otro carro en la CDMX, la mujer armada con cuchillos en Times Square en Nueva York y los estragos de la fuerte granizada en la autopista México-Toluca; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.