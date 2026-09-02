Los estragos de la granizada en la México Toluca, la mujer armada con cuchillos en Times Square y más, explicado Con Peras y Manzanas
Lo que ocasionó la granizada en la autopista México-Toluca, la mujer armada con cuchillos en Times Square en Nueva York y más; explicado Con Peras y Manzanas.
Las imágenes de una pipa de agua que impactó a un automóvil en el Estado de México, la camioneta que embistió dos veces a otro carro en la CDMX, la mujer armada con cuchillos en Times Square en Nueva York y los estragos de la fuerte granizada en la autopista México-Toluca; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.