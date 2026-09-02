Mauricio Islas recordó el proceso legal que vivió tras ser acusado de abuso sexual

Mauricio Islas, quien hace veintidós años enfrentó un proceso legal del cual resultó absuelto en Estados Unidos por el delito de abuso sexual que denunció Génesis, hija de José Luis Rodríguez ‘El Puma’, cuando era menor de edad, compartió con la prensa que este tema sí lo abordó en su momento con sus hijos. ¿Qué enseñanza le dejó este episodio en su vida? Esto fue lo que reveló el actor, quien reconoció que como padres, han tenido aciertos y errores en la crianza de sus hijos.