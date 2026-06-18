¡Maná rompe récord y hace historia en Guadalajara!

Más de 150 mil personas disfrutaron de histórico concierto de Maná en la glorieta de la Minerva en Guadalajara. Uno de los actos que más llamó la atención fue que, aunque no llovió durante el espectáculo, la agrupación tapatía sorprendió a los asistentes con un videomapping sobre una cortina de agua. ¡Así se vivió el mítico concierto!