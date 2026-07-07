¿Te gustaría redefinir el contorno del rostro? Checa este lifting facial con hilos de polidioxanona (PDO)
Con este tratamiento de lifting facial con hilos de polidioxanona (PDO) podrás redefinir el contorno del rostro sin incómodas cirugías. ¡Ideal para hombres y mujeres!
¿Quieres redefinir el contorno de tu rostro y el cuello sin someterte a una incómoda cirugía? Kristal Silva presentó en Ponte Bonita un lifting facial con hilos de polidioxanona (PDO), un tratamiento de mínima invasión. ¡No pierdas detalle de la aplicación del tratamiento en vivo!